Колекторам обмежать права: ветеранів захистять від вимагання боргів

Уряд подав законопроєкт, який забороняє колекторам вимагати борги у ветеранів війни та членів їхніх сімей. Раніше така заборона вже діяла щодо військовослужбовців.

Як будуть захищати родини військових

Це стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні, зазначають в уряді. Про це передає 24 Канал із посиланням на проєкт закону №13033.

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Зміни допоможуть ветеранам війни уникати непотрібних контактів з кредиторами та колекторами, що зменшить ризик стресу та емоційного напруження, пов’язаного з фінансовими зобов’язаннями.

У липні 2022 року Верховна Рада заборонила колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони та переселенців. До того, у 2021 році було ухвалено закон, що регулює діяльність колекторів, надаючи НБУ повноваження контролювати їхню поведінку та розглядати звернення громадян.

Що не так із попереднім законом про колекторів

У пояснювальній записці зазначено, що закон "Про споживче кредитування" захищає військовослужбовців, але не охоплює ветеранів війни. Тому пропонується розширити перелік захищених категорій, надавши ветеранам додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань.

Зокрема, кредитодавці та колекторські компанії зобов’язані утримуватися від ініціативних контактів з споживачами, які повідомили про свою належність до вищезазначеної захищеної категорії.