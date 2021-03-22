Клієнти Visa зможуть платити біткойнами: як це працюватиме

Джерело:KnowTechie
Міжнародна платіжна система прийняла рішення працювати на криптовалютному ринку. Біткойн може стати платіжним засобом.
Ел Келлі, генеральний директор Visa, розповів про плани компанії щодо біткойнів. Відтак у компанії дві великі цілі:
Актуально Турецька ліра серйозно обвалилась після звільнення голови центробанку
Таким чином, можна буде робити миттєві покупки за біткойни у будь-якій з 70 мільйонів компаній, які приймають Visa.
За словами гендиректора, у компанії бачать великий потенціал у "стабільних монетах" і прагнуть дозволити їх використання на своїй платформі.
Однак VISA не єдина компанія, яка робить великі ставки на криптовалюту. Paypal і Mastercard також активно працюють над біткойн-транзакціями на своїх платформах.
Поки гонка між платіжними системами наростає, ціна біткойна стрімко зростає. Станом на 19:30 22 березня ціна перевищує 57 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.