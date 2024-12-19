Юань суттєво посилив свої позиції на глобальному ринку
Китайський юань посилив свій вплив на глобальному ринку. Йдеться про те, що цю валюту все частіше використовують для глобальних розрахунків.
Юань збільшив свій вплив на світовий валютний ринок
У листопаді 2024 року стало відомо, що юань більше використовували у глобальних платежах. Китайська валюта посилила свої позиції у рейтингу на один пункт. Про це пише 24 Канал з посиланням на дані від SWIFT.
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Загалом юань став четвертою валютою у світі за обсягом використання у глобальних платежах. Частка юаня у листопаді зросла до 3,89%. У жовтні цей показник становив 2,93%.
До теми! Китайський юань випередив японську єну, частка якої в глобальних платежах впала з 3,91% до 3,44%.
Крім того, додають, що вартість платежів у юанях зросла на 22,12% у порівняні з жовтнем. При цьому платежі по всіх інших валютах скоротилися на 8,09%. В цілому за обсягом міжнародних платежів юань посів 5 місце з часткою на рівні 3,02%. Винятком з використання юаня стала Єврозона.
Водночас трійка найпопулярніших валют для міжнародних розрахунків залишилася без змін. Першу сходинку займає долар США, а далі йдуть євро та фунт стерлінгів.