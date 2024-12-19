Юань збільшив свій вплив на світовий валютний ринок

У листопаді 2024 року стало відомо, що юань більше використовували у глобальних платежах. Китайська валюта посилила свої позиції у рейтингу на один пункт. Про це пише 24 Канал з посиланням на дані від SWIFT.

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Загалом юань став четвертою валютою у світі за обсягом використання у глобальних платежах. Частка юаня у листопаді зросла до 3,89%. У жовтні цей показник становив 2,93%.

До теми! Китайський юань випередив японську єну, частка якої в глобальних платежах впала з 3,91% до 3,44%.

Крім того, додають, що вартість платежів у юанях зросла на 22,12% у порівняні з жовтнем. При цьому платежі по всіх інших валютах скоротилися на 8,09%. В цілому за обсягом міжнародних платежів юань посів 5 місце з часткою на рівні 3,02%. Винятком з використання юаня стала Єврозона.

Водночас трійка найпопулярніших валют для міжнародних розрахунків залишилася без змін. Першу сходинку займає долар США, а далі йдуть євро та фунт стерлінгів.