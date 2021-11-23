Бізнесмен Джек Ма за рік втратив майже половину свого капіталу: чому так сталося

Китайська компанія Alibaba, засновником якої є Джек Ма, на минулому тижні оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал 2021 року. Результати техгіганта не виправдали очікування та негативно вплинули на вартість акцій та особистий капітал Джека Ма.

Акції Alibaba минулого четверга, 18 листопада, обвалилися відразу на 11% після публікації звіту. Наступного дня активи техгіганта втратили в ціні ще понад 2%. Крім того, Alibaba погіршила прогноз щодо росту доходів компанії у наступному році на фоні сповільнення економіки Китаю та посилення контролю зі сторони влади.

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Втрати Джека Ма

Негативна динаміка акцій Alibaba на ринку завдала удару по статках засновника компанії Джека Ма, якого у минулому кілька разів визнавали найбагатшою людиною Китаю. Наразі у рейтингу Hurun він посідає 5 місце. У п'ятницю бізнесмен втратив 350 мільйонів доларів, а його капітал обвалився на тоді до 38,6 мільярда доларів.

Загалом Джек Ма уже залишився без істотної частини свого багатства. Максимально його капітал оцінювали удоларів, коли наприкінці жовтня 2020 року вартість акцій Alibaba досягла історичного піку на рівніза штуку.

В цілому китайський мільярдер, який також є співзасновником компанії Ant Group, переживає непростий рік. З минулого року, коли офіційний Пекін посилив вплив у сфері регулювання, Джек Ма знаходиться в тіні та вкрай рідко з'являється на публіці. Один з останніх виходів був зафіксований в Іспанії, куди бізнесмен приїхав разом з друзями та бізнес-партнерами. Пізніше з'явилася інформація про те, що ціллю мільярдера в Іспанії також була участь у навчальному турі з сільського господарства та технологій, які пов'язані з екологічними проблемами.

Основні дані щодо статків Ма та активів Alibaba на момент створення цього матеріалу: