Бизнесмен Джек Ма за год потерял почти половину своего капитала: почему так произошло

Китайская компания Alibaba, основателем которой является Джек Ма, на прошлой неделе обнародовала финансовый отчет за третий квартал 2021 года. Результаты техгиганта не оправдали ожидания и оказали негативное влияние на стоимость акций и личный капитал Джека Ма.

Акции Alibaba в минувший четверг, 18 ноября, обвалились сразу на 11% после публикации отчета. На следующий день активы техгиганта потеряли в цене еще более чем 2%. Кроме того, Alibaba ухудшила прогноз роста доходов компании в следующем году на фоне замедления экономики Китая и усиления контроля со стороны властей.

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Потери Джека Ма

Негативная динамика акций Alibaba на рынке нанесла удар по состоянию основателя компании Джека Ма, которого в прошлом несколько раз признавали самым богатым человеком Китая. Сейчас в рейтинге Hurun он занимает 5 место. В пятницу бизнесмен потерял 350 миллионов долларов, а его капитал рухнул на тогда до 38,6 миллиарда долларов.

В общем, Джек Ма уже остался без существенной части своего богатства. Максимально его капитал оценивали вдолларов, когда в конце октября 2020 стоимость акций Alibaba достигла исторического пика на уровнеза штуку.

В целом китайский миллиардер, также являющийся соучредителем компании Ant Group, переживает непростой год. С прошлого года, когда официальный Пекин усилил влияние в сфере регулирования, Джек Ма находится в тени и очень редко появляется на публике. Один из последних выходов был зафиксирован в Испании, куда бизнесмен приехал вместе с друзьями и бизнес-партнерами. Позже появилась информация о том, что целью миллиардера в Испании также было участие в учебном туре по сельскому хозяйству и технологиям, связанным с экологическими проблемами.

Основные данные относительно капитала Ма и активов Alibaba на момент создания этого материала: