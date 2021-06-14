Goldman Sachs Group Inc. інформує, що в Китаї більше не діє правило "занадто великий, щоб збанкрутувати" для компаній, які беруть позики у держави.

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Великі китайські компанії втрачають підтримку держави

Все через те, що з 2019 року у Піднебесній спостерігається зростання дефолтів державних підприємств. Тож, деякі позичальники не змогли повернути гроші державі. Зокрема, така доля спіткала China Fortune Land Development Co. Аналітики Goldman Sachs стверджують, що китайські політики не мають бажання допомагати навіть великим корпораціям та компаніям. Крім того, вони зараз мають в рази менше шансів надати фінансову підтримку в порівнянні з минулим. Експерти додали, що ослаблення неявної державної підтримки ще не означає, що держава повністю відмовляється підтримувати бізнес.

Дефолт Це невиконання умов кредитного договору або інших умов, пов’язаних з борговими зобов’язаннями чи цінними паперами. Д. характеризує неспроможність юридичної особи (корпоративний Д.) або держави (суверенний Д.) повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання.

За даними Goldman Sachs, питання про те, чи запропонує уряд підтримку чи ні, буде залежати від необхідності запобігти виникненню системного тиску та обмежити поширення будь-яких сплесків кредитного стресу.

Варто зауважити, що офіційна підтримка в Китаї не обмежувалася державними фірмами. Наприклад, у 2020 році місцеві органи влади почали діяти з метою допомогти приватним підприємствам, в тому числі забудовнику China Evergrande Group. Коли найбільший в Азії емітент сміттєвих доларових облігацій зіткнувся з дефіцитом ліквідності влада в провінції Гуандун придбала акції компанії Evergrande

Цікаво, що після успішного подолання фінансових труднощів у другій половині 2020 року фірма зіткнулася з новими проблемами через інформацію про те, що регулятор досліджує зв'язки фірми з Shengjing Bank Co. – кредитором, в якому Evergrande володіє часткою акцій. На фоні цього, аналітики Goldman Sachs вважають, що побоювання з приводу деяких китайських високоприбуткових компаній найближчим часом, ймовірно, залишаться на підйомі.

Компанія Evergrande зіткнулася з новими проблемами / Інфографіка Bloomberg