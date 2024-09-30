Китай фіксує перемоги на фондовому ринку

Індекс CSI 300, який включає акції найбільших компаній з Шанхайської та Шеньчженської бірж, за один день зріс на 8,48%, повідомляє CNBC. Загалом цей індикатор перетнув відразу кілька важливих рівнів. По-перше, індекс CSI 300 фіксує позитивну динаміку 9 день поспіль.

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По-друге, акції компаній на Шанхайській та Шеньчженській біржах продемонстрували найкращий день з вересня 2008 року. По-третє, індекс досягнув пікового рівня з серпня 2023 року.

До теми! На фондових біржах на материковому Китаї торги будуть лише у понеділок, 30 вересня. Далі протягом тижні торгів не буде, оскільки в Китаї будуть святкувати так званий "Золотий тиждень". Крім того, варто додати, що китайський фондовий ринок є одним з найбільших у світі. Тому його коливання мають значний вплив на глобальні фінансові ринки.

Схожу динаміку зафіксували й на Гонконзькій фондовій біржі. Зокрема, індекс Hang Seng зріс на 3,09%, тоді як індекс Hang Seng Mainland Properties – на 8,11%.

Головним каталізатором масштабного зростання на фондових біржах у Китаї – це потужні державні стимули, які спрямовані на підтримку економіки. Зокрема, центральний банк Китаю ухвалив рішення про зниження базової ставки в країні, а також оголосив про підтримку ринків нерухомості та акцій.