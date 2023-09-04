Росія отримує мільярдні позики від банків у Китаї, – Financial Times

Більшість банків з країн колективного Заходу покинули російський ринок. Проте держава-агресорка знайшла підтримку у Китаї. Про головні деталі – далі у тексті.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну серйозно змінило реалії для банківського сектору у багатьох країнах світу. Також важливу роль відіграють міжнародні санкції проти офіційної Москви.

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Китайські банки видають Росії кредити на мільярди доларів

Після лютого 2022 року регулятори з країн колективного Заходу суттєво змінило свою роботу на ринку агресора, перейшовши до більш жорстких заходів стосовно Росії. Зокрема, йдеться про запровадження санкцій та заклики до кредиторів припинити операції з Росією.

Проте цю прогалину заповнили китайські кредитори. Згідно з даними ЗМІ, найбільші банки Китаю виділяють Росії позики на мільярди доларів. Фахівці Київської школи економіки з'ясували, що ці банківські установи з лютого – березня 2022 року збільшили свою взаємодію з банківським сектором Росії у 4 рази. До цього переліку входять такі банки:

Bank of China Ltd.;

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.;

China Construction Bank Corp.;

Agricultural Bank of China Ltd.

Їхній сукупний вплив на Росії на початку минулого року оцінювали у 2,2 мільярда доларів. Проте станом на кінець березня 2023 року цей показник зріс майже до 10 мільярдів доларів. Ці дані представив центробанк Росії.

Ці дані прокоментував заступник директора з розвитку Київської Школи економіки Андрій Онопрієнко. За його словами, китайські кредити банкам та іншим організаціям у Росії, свідчать, що санкції працюють. По суті ці кошти стають заміною доларів і євро на юані.