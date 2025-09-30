Світовий обсяг торгів китайським юанем відчутно зріс. Він сягнув 817 мільярдів доларів на день.

Що відомо про зростання впливу юаня?

Теперішній обсяг торгів юанем наближається до масштабів британського фунта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як показують трирічні опитування BIS, частка юаня від світових валютних операцій змінилась так:

у 2022 році вона складала – 7%;

а от зараз – 8,5%.

Зверніть увагу! Частка фунта стерлінгів від усіх світових валютних операцій дещо знизилась. Вона впала з 12,9% до 10,2%.

Показники міжнародного використання юаня цього року дають неоднозначні результати. Наприклад, його частка як глобальної платіжної валюти в транзакціях, зареєстрованих Товариством всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), у серпні становила 2,9%,

– повідомляє видання.

Для порівняння, у аналогічний період торік цей показник складав – 4,7%.

Важливо! Китайський уряд уже не перший рік намагається зробити юань більш привабливим. У рамках цієї політики, наприклад, було послаблено деякі обмеження щодо руху капіталу. Таким чином, Пекін прагне зменшити домінування долара.

