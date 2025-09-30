Наступает на пятки фунту стерлингов: эта валюта усиливает свое влияние
- Мировой объем торгов китайским юанем вырос до 817 миллиардов долларов в день, приближаясь к масштабам британского фунта.
- Доля юаня в мировых валютных операциях выросла с 7% до 8,5%.
Мировой объем торгов китайским юанем ощутимо вырос. Он достиг 817 миллиардов долларов в день.
Что известно о росте влияния юаня?
Нынешний объем торгов юанем приближается к масштабам британского фунта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как показывают трехлетние опросы BIS, доля юаня от мировых валютных операций изменилась так:
- в 2022 году она составляла – 7%;
- а вот сейчас – 8,5%.
Обратите внимание! Доля фунта стерлингов от всех мировых валютных операций несколько снизилась. Она упала с 12,9% до 10,2%.
Показатели международного использования юаня в этом году дают неоднозначные результаты. Например, его доля как глобальной платежной валюты в транзакциях, зарегистрированных Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в августе составила 2,9%,
– сообщает издание.
Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял – 4,7%.
Важно! Китайское правительство уже не первый год пытается сделать юань более привлекательным. В рамках этой политики, например, были ослаблены некоторые ограничения по движению капитала. Таким образом, Пекин стремится уменьшить доминирование доллара.
Что важно знать о Китае сейчас?
Китай платит России за газ значительно меньше других стран. Вероятно, эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. В то же время объемы поставок газа в Китай будут только расти.
Пекин решил ограничить деятельность теневого флота. Речь идет именно о запрете на швартовку некоторых судов.
Китай отмечает активное сотрудничество с украинской стороной. Китайские чиновники говорят, что они выступают "за" справедливое и мирное соглашение для завершения войны в Украине, сообщает Укринформ.