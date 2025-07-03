Китай захоплює ринок кольорових металів: чим це загрожує

Глобальні ланцюжки постачань вже відчувають тиск через введений Китаєм експортний контроль на рідкоземельні метали. Однак над критично важливими мінералами нависла ще більш серйозна загроза.

Як Китай захоплює ринок кольорових металів

Західні металургійні заводи переживають кризу. Швидке нарощування переробних потужностей у Китаї сильно знижує маржу у всьому ланцюжку кольорових металів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається, заводи з виплавки міді в Намібії та на Філіппінах нещодавно були зупинені та переведені в режим технічного обслуговування після того, як зросли тарифи на переробку.

Важливо! Аналогічний завод в Маунт-Айзі (Австралія) стане нерентабельним після завершення виробництва в цьому місяці.

Австралійський уряд також зіткнувся з екстреними закликами підтримати інші підприємства – заводи з переробки цинку і свинцю Nyrstar і алюмінієвий завод Tomago, який належить Rio Tinto.

Частка Китаю в глобальному виплавленні кольорових металів неухильно зростає, наближаючись до рівня домінування, який вже дозволив Пекіну використовувати експорт таких стратегічно важливих мінералів, як вольфрам і вісмут, як геополітичний важель.

Домінування Китаю у металургії

За даними Всесвітнього бюро статистики металів, частка Китаю у світовому виробництві рафінованого цинку зросла з 33% у 2007 році до майже 50% у 2024-му. На Китай також припадає близько 60% світового виробництва первинного алюмінію

Примітно! Надлишкове виробництво алюмінію у КНР постачається на експорт у вигляді напівфабрикатів. Якщо у 2010 році Китай експортував 2 мільйони тонн, то минулого року вже 6 мільйонів тонн.

Темпи зростання виявилися занадто високими навіть для китайської влади, яка ввела ліміт потужностей на рівні 45 мільйонів тонн на рік. Однак це слабка втіха для західних виробників: китайські компанії просто почали будувати нові заводи в Індонезії.

Цікаво! Завдяки масштабним китайським інвестиціям у видобуток і переробку зараз на Індонезію припадає близько половини світового виробництва нікелю.

Згідно з даними Macquarie Bank, зростання постачань з Китаю та Індонезії призвело до різкого зниження цін на нікель і закриття понад 500 тисяч тонн переробних потужностей на Заході з 2020 року.

І без того сильний вплив Китаю на світовий металургійний ланцюжок буде тільки посилюватися, оскільки все більше західних підприємств згортають діяльність через падіння рентабельності.

У КНР теж не все добре

Китайські металургійні підприємства також стикаються з тиском на маржу, але найбільші гравці часто вертикально інтегровані – збитки на одному етапі можуть бути компенсовані прибутком на інших.

Крім того, китайські підприємства отримують підтримку від центральних і місцевої влади, що ставить західні компанії в невигідне становище.

Примітно! Західні металурги також платять значно більше за електроенергію, що особливо критично для алюмінієвих заводів, які працюють за енергоємним методом електролізу.

У Європейському союзі, де після енергетичної кризи 2022 року закрилося безліч алюмінієвих і цинкових заводів, пріоритетом стало забезпечення доступу енергоємних секторів до електромереж і укладення довгострокових договорів на постачання енергії з метою зниження витрат.