Китай захватывает рынок цветных металлов: чем это грозит

Глобальные цепочки поставок уже испытывают давление из-за введенного Китаем экспортного контроля на редкоземельные металлы. Однако над критически важными минералами нависла еще более серьезная угроза.

Как Китай захватывает рынок цветных металлов

Западные металлургические заводы переживают кризис. Быстрое наращивание перерабатывающих мощностей в Китае сильно снижает маржу во всей цепочке цветных металлов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, заводы по выплавке меди в Намибии и на Филиппинах недавно были остановлены и переведены в режим технического обслуживания после того, как выросли тарифы на переработку.

Важно! Аналогичный завод в Маунт-Айзе (Австралия) станет нерентабельным после завершения производства в этом месяце.

Австралийское правительство также столкнулось с экстренными призывами поддержать другие предприятия – заводы по переработке цинка и свинца Nyrstar и алюминиевый завод Tomago, который принадлежит Rio Tinto.

Доля Китая в глобальной выплавке цветных металлов неуклонно растет, приближаясь к уровню доминирования, который уже позволил Пекину использовать экспорт таких стратегически важных минералов, как вольфрам и висмут, как геополитический рычаг.

Доминирование Китая в металлургии

По данным Всемирного бюро статистики металлов, доля Китая в мировом производстве рафинированного цинка выросла с 33% в 2007 году до почти 50% в 2024-м. На Китай также приходится около 60% мирового производства первичного алюминия

Примечательно! Избыточное производство алюминия в КНР поставляется на экспорт в виде полуфабрикатов. Если в 2010 году Китай экспортировал 2 миллиона тонн, то в прошлом году уже 6 миллионов тонн.

Темпы роста оказались слишком высокими даже для китайских властей, которая ввела лимит мощностей на уровне 45 миллионов тонн в год. Однако это слабое утешение для западных производителей: китайские компании просто начали строить новые заводы в Индонезии.

Интересно! Благодаря масштабным китайским инвестициям в добычу и переработку сейчас на Индонезию приходится около половины мирового производства никеля.

Согласно данным Macquarie Bank, рост поставок из Китая и Индонезии привел к резкому снижению цен на никель и закрытию более 500 тысяч тонн перерабатывающих мощностей на Западе с 2020 года.

И без того сильное влияние Китая на мировую металлургическую цепочку будет только усиливаться, поскольку все больше западных предприятий сворачивают деятельность из-за падения рентабельности.

В КНР тоже не все хорошо

Китайские металлургические предприятия также сталкиваются с давлением на маржу, но крупнейшие игроки часто вертикально интегрированы – убытки на одном этапе могут быть компенсированы прибылью на других.

Кроме того, китайские предприятия получают поддержку от центральных и местных властей, что ставит западные компании в невыгодное положение.

Примечательно! Западные металлурги также платят значительно больше за электроэнергию, что особенно критично для алюминиевых заводов, работающих по энергоемкому методу электролиза.

В Европейском союзе, где после энергетического кризиса 2022 года закрылось множество алюминиевых и цинковых заводов, приоритетом стало обеспечение доступа энергоемких секторов к электросетям и заключение долгосрочных договоров на поставку энергии с целью снижения затрат.