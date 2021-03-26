У Китаї бойкотують H&M, Nike, Adidas, New Balance: причина та перші втрати компаній

У Китаї користувачі соціальної мережі Weibo закликають бойкотувати такі компанії як H&M, Nike, Adidas, New Balance. Державні ЗМІ підтримують негатив проти відомих брендів. Чому виникла така ситуація — читайте далі.

Першою під удар потрапила шведська компанія H&M, яка у 2020 році відмовилася співпрацювати з фабриками виробництва одягу, які розташовані в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Варте уваги Війна ставок: 12-секундний ролик робота Софії продали на аукціоні за 700 мільйонів доларів

Запекле протистояння

Керівництво компанії ухвалило це рішення після заяв ЗМІ та правозахисних організацій щодо дискримінації уйгурів та примусову працю.

Через бойкот продукцію шведського гіганта вилучили з всіх основних платформ електронної комерції. В тому числі йдеться й про платформи, які належать корпорації Alibaba:

JD.com,

Pinduoduo

Taobao .

Від співпраці з брендом відмовилися популярні в Китаї актор Хуан Сюань та співачка Вікторія Сун.

Проте, користувачі соцмережі Weibo на цьому не зупинилися. Їхніми новими цілями стали компанії Nike, New Balance, Adidas та Burberry. Китайські знаменитості теж почали розривати рекламні контракти з всесвітньо відомими брендами.

Weibo – це китайський сервіс мікроблогів, створений у 2009 році. Своєрідний гідрид Facebook та Twitter. Один з найпопулярніших сайтів в Китаї.

Державні ЗМІ Китаю підтримують негативну реакцію проти іменитих брендів в соцмережі.

Лого H&M / Фото unsplash

Позиції H&M та Nike на китайському ринку

Ринок Китаю є третім по величині для шведської компанії після США та Німеччини. У Китаї компанія володіє 520 магазинами. У 2019 році дохід H&M в Китаї сягнув позначки в 1,4 мільярда доларів.

Nike знаходиться у схожій ситуації, оскільки Китай теж входить до трійки ринків збуту після Північної Європи та регіону EMEA (Європа, Близький Схід та Африка). Спортивний бренд має 7 тисяч магазинів у Піднебесній. За 2020 рік американська компанія заробила у Китаї 6,7 мільярда доларів.

Корпорації уже отримали перший фідбек у контексті скандалу. За даними видання Forbes, акції Nike, які активно зростали протягом останнього року, впали відразу на 6%, тоді як акції H&M впали на 4%. Наразі важко оцінити, наскільки масштабними будуть наслідки для компаній.

Цікаво Китайці на Tesla та нова економічна наддержава: що прогнозує Ілон Маск

Лого Nike / Фото unsplash

Передумови та санкційні війни

Цього року США, Канада, Велика Британія, країни Європейського Союзу запровадили санкції проти низки китайських чиновників за порушення прав людини в регіоні Сіньцзян.

Країни Заходу звинувачують офіційний Пекін у примусовому утриманні представників уйгурської національної меншини у таборах, в яких застосовують тортури, сексуальне насильство та примусову працю.

Китай теж ввів санкційні обмеження проти європейських можновладців, назвавши табори в Сіньцзяні об'єктами "перевиховання", головною метою яких є боротьба з тероризмом.

Пекін офіційно заперечує усі звинувачення.