Китай запровадив обмеження для російських банків: думки експертів розділилися

Китай швидше за все не планує тонути разом з Росією у санкційних обмеженнях. Саме тому країна з другою економікою світу анонсувала нові обмеження для агресора.

Китай зробив крок до США та ЄС у контексті повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про певну підтримку санкційної політики проти офіційної Москви.

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Важливе рішення Китаю

Китай вирішив обмежити операції клієнтів російських банків з банками, які розташовані у США, Євросоюзі, Швейцарії та Великій Британії. Напередодні у країні з візитом відвідував Ддержавний секретар США Ентоні Блінкен.

Проте не виключають й інші версії для цього рішення:

Для офіційного Пекіна цей крок може бути звичайним піаром для заспокоєння Блінкена та США на тлі повномасштабної агресії проти України;

Водночас для Китаю це може бути звичайна рефлексія щодо зменшення ролі Росії в економічні та стратегічній політиці Пекіна.

Також відомо, що Народний банк Китаю почав зупиняти російські транзакції у китайських юанях, доларах США, гонконзьких доларах та євро через свої кореспондентські рахунки.

Коментарі від експертів

Франція вимагає від Євросоюзу перевірити тарифи на китайські електромобілі. Офіційний Пекін намагається тиснути на Брюссель, аби досягти бажаного результату.

Очільник The Center for Accountable Investment у Вашингтоні відзначив, що Народний банк Китаю наразі не говорить "ні" Росії, а лише обмежує певні операції, які включають банки країн Заходу.

Водночас доцент з міжнародних відносин Роберт Персон вважає, що таким чином Китай певною мірою переживає через потенційну загрозу потрапляння під дію вторинних санкцій.

Генеральний директор та співзасновник Hermitage Capital Вільям Браудер натомість назвав цей крок зі сторони офіційного Пекіна "дуже значним". За його словами, це свідчить про тривожну тенденцію для Путіна, оскільки він може втратити одного із найпотужніших своїх покровителів.