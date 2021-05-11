Дзеркало економіки та долар США: китайський юань досягнув рекордної висоти з 2018 року

Падіння американського долара сколихнуло валютний ринок. Схоже, що головним бенефіціаром цієї події став китайський юань. Про факти та цифри – читайте далі.

Оншорний юань піднявся до рекордного рівня за останні три роки, кинувши виклик спробам центробанку сповільнити його зростання.

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Юань зміцнюється на тлі падіння долара США

Оншорний юань додав у ціні 0,3% до 6, 4114 долара. Це найвищий рівень з червня 2018 року. Це сталося після падіння американського долара на фоні повільного відновлення ринку праці в США.

Оншорний юань Це фактично така ж валюта, як і офшорний юань. Однак, офшорний юань (CNH) торгується на ринку FOREX, коли оншорний юань (CNY) – тільки на території Китаю і контролюється Народним банком Китаю.Обидві валюти мають односпрямовану динаміку.

Центробанк Китаю спробував обмежити зростання валюти, встановивши денне коригування на нижчому рівні, ніж очікували. Проте, це зовсім не завадило юаню. З початку 2021 року національна валюта Китаю виросла на 1,8%, випередивши усіх своїх конкурентів в Азії. Швидке зростання курсу загрожує підривом конкурентоздатність національного експорту.

Юань буде продовжувати зміцнюватися, оскільки, окрім послаблення долара, китайська валюта підтримується припливом капіталу та позитивним сальдо торговельного балансу. Народний банк Китаю, найімовірніше, використає фіксацію для сповільнення росту, але прямого втручання не буде,

– заявив Томмі Онг, виконавчий директор відділу казначейства та ринків DBS Hong Kong Ltd.

Юань зміцнюється на фоні падіння долара / Інфографіка Bloomberg

Дзеркало економіки

Стрімкий ріст юаня – це віддзеркалення швидкого відновлення економіки Китаю. Зокрема, обсяги китайського експорту та роздрібної торгівлі різко контрастують з нерівномірним "відродженням" ринків у США та Єврозоні. Внутрішній валовий продукт виріс на 18,3% у першому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це обумовлено стрибком споживчих витрат.

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Трейдери повідомляють, що китайські банки почали більше купувати юань. За їхніми словами, ці транзакції допомогли стабілізувати обмінний курс. Старша валютна аналітикиня Malayan Banking Berhad у Сінгапурі Фіона Лім зазначила, що послаблення позицій долара США сприяє національним валютам країн Азії. На її думку, на цьому фоні юань стає привабливішим через ефективні заходи щодо стримування коронавірусу та сильні позиції на ринку. Лім додала, що у найближчі 12 місяців оншорний юань досягне позначки у 6,36 долара.

Крім американського долара, китайський юань зміцнює свої позиції щодо кошика валют його торгових партнерів. Індекс нацвалюти Китаю CFETS, який відстежує курс юаня щодо 24 аналогів, наблизився до найвищого рівня з 2018 року.