Китай втратив рекордну суму в історії

Китай – це друга економіка світу, яка конкурує з США. Проте минулого року країна зіткнулася із серйозною проблемою, яка може ще погіршитися в майбутньому.

Інвестори не хочуть вкладати гроші в Китай

За 2024 рік Китай зафіксував найбільший відтік прямих інвестицій в історії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Ця ситуація виникла через дії як китайських інвесторів, так й іноземних.

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Загалом торік китайські інвестори вивели за кордон 173 мільярди доларів. При цьому іноземці інвестували в Китай всього 4,5 мільярда доларів, що є найменшим рівнем з 1992 року. Додають, що ситуація з інвестиціями в Китаї може погіршитися, оскільки стоїть на порозі загострення торгівельної війни зі США.

На відтік капіталу з Китаю впливає не лише погіршення відносин з США, а ще й:

Економічна невизначеність.

Зростанням конкуренції з боку інших країн.

Китайська влада докладає чимало зусиль, аби стримати відтік капіталу з країни. Зокрема, Пекін пропонує інвесторам податкові пільги, покращені умови для ведення бізнесу. Крім того, Китай скасовує візові обмеження для інвесторів та ухвалив план дій для залучення нових інвестицій.