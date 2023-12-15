Китай може відійти на другий план: яка країна має всі шанси диктувати умови на ринку нафти

Китай роками був головиним імпортером нафти у світі. Тож, дуже часто зміни у цій країні впливали на динаміку ринку нафти. Проте у наступні десятиліття ситуація може змінитися.

Аналітики у компанії Bernstein вважають, що у наступне десятиліття роль Індії для ринку нафти може суттєво змінитися. Усе через зростання попиту на чорне золото зі сторони цієї країни.

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Індія може замінити Китай на ринку нафти

Очікують, що Китай втратить статус головного драйвера попиту на нафту. Натомість подальша ситуація буде залежати від інших економік, які розвиваються. Особливо це стосується Азії.

Експерти виділяють Індію, яка цілком ймовірно у наступні 20 років буде відігравати критично важливу роль для ринку нафти та стимулюватиме зростання попиту на сировину.

На момент створення цього матеріалу, еталонні бренди нафти – Brent та WTI – торгуються за ціною на рівніза барель таза барель відповідно, за даними Bloomberg

Прогноз щодо попиту на нафту до 2030 року: