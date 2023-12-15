Китай может отойти на второй план: у какой страны есть все шансы диктовать условия на рынке нефти
Источник:BusinessMarkets
Китай годами являлся главным импортером нефти в мире. Поэтому очень часто изменения в этой стране влияли на динамику рынка нефти. Однако в последующие десятилетия ситуация может измениться.
Аналитики компании Bernstein считают, что в следующие десятилетия роль Индии для рынка нефти может существенно измениться. Все из-за роста спроса на черное золото со стороны этой страны.
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Индия может заменить Китай на рынке нефти
Ожидается, что Китай потеряет статус главного драйвера спроса на нефть. В дальнейшем же ситуация будет зависеть от других развивающихся экономик. Особенно это касается Азии.
Эксперты выделяют Индию, которая по всей вероятности в следующие 20 лет будет играть критически важную роль для рынка нефти и будет стимулировать рост спроса на сырье.К теме! На момент создания этого материала эталонные бренды нефти – Brent и WTI – торгуются по цене на уровне. 76,86 доллара за баррель и 71,85 доллара за баррель соответственно, по данным Bloomberg.
Прогноз по спросу на нефть до 2030 года:
- Кроме того, специалисты из Bernstein прогнозируют, что рост глобального спроса на нефть замедлится до 0,9% в 2024 году с 2,4% в 2023 году;
- В то время как в долгосрочной перспективе этот показатель вырастет до 107,5 миллиона баррелей нефти в день. Ожидается, что такой результат будет зафиксирован до 2030 года;
- Для сравнения, в 2023 году спрос на сырье оценивается в 102 миллиона баррелей нефти в день.