Китай может отойти на второй план: у какой страны есть все шансы диктовать условия на рынке нефти

Китай годами являлся главным импортером нефти в мире. Поэтому очень часто изменения в этой стране влияли на динамику рынка нефти. Однако в последующие десятилетия ситуация может измениться.

Аналитики компании Bernstein считают, что в следующие десятилетия роль Индии для рынка нефти может существенно измениться. Все из-за роста спроса на черное золото со стороны этой страны.

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Индия может заменить Китай на рынке нефти

Ожидается, что Китай потеряет статус главного драйвера спроса на нефть. В дальнейшем же ситуация будет зависеть от других развивающихся экономик. Особенно это касается Азии.

Эксперты выделяют Индию, которая по всей вероятности в следующие 20 лет будет играть критически важную роль для рынка нефти и будет стимулировать рост спроса на сырье.

На момент создания этого материала эталонные бренды нефти – Brent и WTI – торгуются по цене на уровне.за баррель иза баррель соответственно, по данным Bloomberg

Прогноз по спросу на нефть до 2030 года: