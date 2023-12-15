Аналітики у компанії Bernstein вважають, що у наступне десятиліття роль Індії для ринку нафти може суттєво змінитися. Усе через зростання попиту на чорне золото зі сторони цієї країни.
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Індія може замінити Китай на ринку нафти
Очікують, що Китай втратить статус головного драйвера попиту на нафту. Натомість подальша ситуація буде залежати від інших економік, які розвиваються. Особливо це стосується Азії.
Експерти виділяють Індію, яка цілком ймовірно у наступні 20 років буде відігравати критично важливу роль для ринку нафти та стимулюватиме зростання попиту на сировину.
Прогноз щодо попиту на нафту до 2030 року:
- Крім того, фахівці з Bernstein прогнозують, що зростання глобального попиту на нафту сповільниться до 0,9% у 2024 році з 2,4% у 2023 році;
- Тоді як у довготривалій перспективі цей показник зросте до 107,5 мільйона барелів нафти на день. Очікують, що такий результат зафіксують до 2030 року;
- Для порівняння, у 2023 році попит на сировину оцінюють у 102 мільйони барелів нафти на день.