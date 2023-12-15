Аналітики у компанії Bernstein вважають, що у наступне десятиліття роль Індії для ринку нафти може суттєво змінитися. Усе через зростання попиту на чорне золото зі сторони цієї країни.

Варте уваги Річне планування бюджету: що українцям варто врахувати

Індія може замінити Китай на ринку нафти

Очікують, що Китай втратить статус головного драйвера попиту на нафту. Натомість подальша ситуація буде залежати від інших економік, які розвиваються. Особливо це стосується Азії.

Експерти виділяють Індію, яка цілком ймовірно у наступні 20 років буде відігравати критично важливу роль для ринку нафти та стимулюватиме зростання попиту на сировину.

До теми! На момент створення цього матеріалу, еталонні бренди нафти – Brent та WTI – торгуються за ціною на рівні 76,86 долара за барель та 71,85 долара за барель відповідно, за даними Bloomberg.

Прогноз щодо попиту на нафту до 2030 року: