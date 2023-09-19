Китай зафіксував рекордний відтік капіталу з 2015 року: це провокує нові загрози

У Китаї різко пришвидшується відтік капіталу, який досягнув максимуму з 2015 року. Це посилює тиск на юань. Про ключові деталі – читайте далі.

Китайська національна валюта зазнає нових ударів буквально з усіх сторін. Іноземні компанії шукають альтернативу Китаю, а інвестори активно виводять кошти з фінансових ринків країни.

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Китай стрімко втрачає інвестиції

Лише за серпень 2023 року відтік капіталу з Китаю оцінили у 49 мільярдів доларів. Це найбільший показник з грудня 2015 року. На цьому тлі юань щодо долара США обвалився до мінімального рівня за 16 років. З початку поточного року юань ослаб на 5%.

Це досить складна ситуація, оскільки знецінення юаня зменшує привабливість ринку загалом та спонукає до прискорення відтоку коштів. У результаті це може дестабілізувати фінансові ринки.

Про відтік іноземного капіталу з Китаю говорять не вперше. Зокрема, лише за 13 днів інвестори вивели з китайського фондового ринку майже

Тенденцію з досить швидким відтоком капіталу також фіксують коли, офіційний Пекін може просто не досягти цільового показника економічного зростання – 5% за рік. Для прикладу, цьому заважають такі фактори, як проблемний ринок нерухомості та падіння експорту країни.

Нагадаємо, що у середині липня очільниця Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала економічне сповільнення Китаю. За її словами, це може мати різні наслідки для світової економіки. Адже від динаміки другої економіки світу у сучасних реаліях залежить економічний успіх низки інших держав.