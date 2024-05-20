Відплив капіталу з Китаю сягнув пікового рівня з 2016 року, – Bloomberg

Китай, який є другою економікою у світі, продовжує втрачати капітал. Ба більше, відтік коштів з країни досягнув пікового рівня з 2016 року.

Ситуація з відпливом капіталу з країни суттєво погіршилася у квітні 2024 року.

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Китай стрімко втрачає капітал

У квітні китайські банки продали своїм клієнтам іноземної валюти на 36,7 мільярда доларів. Це максимальний рівень для цього показника з грудня 2016 року. Зокрема, локальні компанії за минулий місяць придбали найбільші обсяги іноземної валюти від кредиторів з 2016 року.

Паралельно експортери стримували конвертацію доларів, а резиденти скуповували іноземну валюту для закордонних поїздок. Ці дані свідчать про обережну оцінку для китайського юаня, адже відносно низька процентна ставка в Китаї порівняно з США сприяє зміцненню позицій долара на ринку.

Китайські банки продають все більше іноземної валюти клієнтам / Інфографіка Bloomberg

У 2023 році Китай отримав найменший обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 1990-их. Йдеться про 33 мільярди доларів. Порівняно з попереднім роком цей показник обвалився на понад 80%.

Варто додати, що Народний банк Китаю втрутився у ситуацію на валютному ринку, аби утримати юань у вузькому діапазоні. Тоді як невизначеність щодо термінів і ступеня зниження ставок Федеральним резервом у 2024 році ускладнює його роботу. Для розуміння, з початку поточного року Індекс долара США, який визначає співвідношення щодо 6 інших валют, зріс на 3,24%, інформує MarketWatch.

Економісти й стратеги у Goldman Sachs Group Inc. повідомили, що очікують на те, що політики будуть зберігати жорсткий контроль задля того, аби уникнути девальваційних очікувань за допомогою сильної фіксації юаня та управління офшорною ліквідністю, враховуючи підвищений тиск відпливу капіталу. Згідно з даними Yahoo!Finance, один долар у Китаї треба заплатити 7,23 юаня.