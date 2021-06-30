Запекла боротьба Китаю з техгігантами: чому Пекін зайшов надто далеко

Скотт Кеннеді з Центру стратегічних і міжнародних досліджень вважає, що Пекін зайшов надто далеко у боротьбі з техгігантами. На його думку, ці дії негативно вплинуть на Китай.

Кеннеді підмітив, що результатами боротьби влади Китаю з великими технологічними компаніями можуть стати сповільнення темпів розвитку економіки та проблеми з інноваціями.

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Боротьба влади Китаю з техгігантами

Протягом кількох останніх місяців китайські регулятори посилили контроль над низкою великих компаній. У поле зору влади потрапили навіть Alibaba та Tencent. Корпораціям загрожують не лише штрафи, але й нові правила, спрямовані на приборкання монополії на ринку.

Безумовно, є логіка стосовно придушення монополій і деяких зловживань владою, які ми спостерігаємо з боку певних компаній. Але вони зайшли занадто далеко і, по суті, налякали новаторів,

– зазначив Скотт Кеннеді.

Експерт додав, що приватний сектор – це одне із важливих джерел підвищення продуктивності, яке сприяє економічному зростанню Китаю. Настільки потужна регулятивна діяльність може перешкоджати формуванню нових компаній, тоді як фірми, які вже існують – особливо невеликі – будуть остерігатися робити інвестиції в майбутньому. За його словами, через це існує ймовірність, що світ ніколи не побачить зростання виробництва Китаю.

Цей потенційний удар по перспективах зростання Піднебесної створює нові економічні виклики для Комуністичної партії Китаю, яка цього тижня святкує своє 100-річчя. Китай – друга економіка світу – також веде боротьбу зі стрімко зростаючим боргом, старінням нації та посиленням нерівності.

Перспективи росту

Світовий банк покращив свій економічний прогноз для Китаю на 2021 рік. Фінустанова зазначила, що важливу роль у відновленні країни зіграла ефективна боротьба з пандемією коронавірусу. Банк очікує, що цього року економіка Китаю зросте на 8,5%, що перевищує попередній прогноз зростання 8,1%. Минулого року друга економіка світу зросла на 2,3% у порівнянні з попереднім роком. Таким чином, Китай став єдиною країною, яка зафіксувала зростання економіки на фоні глобального поширення коронавірусу.

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Кеннеді вважає, що Китай буде залежати від державних інвестицій протягом наступного десятиліття. За його словами, попри зростання споживання, цей показник все ще не повернувся до допандемічного рівня. Для збільшення споживання Китаю потрібно лібералізувати частину свого сектору послуг, щоб клієнти отримали додаткові способи витрачання своїх грошей.

Влада Китаю хоче зменшити залежність національної економіки від боргових інвестицій. Багаторічні зусилля Пекіну щодо зменшення кредитного плеча поставила на паузу пандемія. У результаті співвідношення боргу та ВВП Китаю у третьому кварталі досягнуло рекордного рівня – майже 290%.

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