Ожесточенная борьба Китая с техгигантамы: почему Пекин зашел слишком далеко

Скотт Кеннеди из Центра стратегических и международных исследований считает, что Пекин зашел слишком далеко в борьбе с техгигантамы. По его мнению, эти действия негативно повлияют на Китай.

Кеннеди подметил, что результатами борьбы властей Китая с большими технологическими компаниями могут стать замедление темпов развития экономики и проблемы с инновациями.

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Борьба властей Китая с техгигантамы

В течение нескольких последних месяцев китайские регуляторы усилили контроль над рядом крупных компаний. В поле зрения властей попали даже Alibaba и Tencent. Корпорациям угрожают не только штрафы, но и новые правила, направленные на обуздание монополии на рынке.

Безусловно, логика в отношении подавления монополий и некоторых злоупотреблений властью, которые мы наблюдаем со стороны определенных компаний. Но они зашли слишком далеко и, по сути, отпугнули новаторов от инноваций,

– отметил Скотт Кеннеди.

Эксперт добавил, что частный сектор – это один из важных источников повышения производительности, которое способствует экономическому росту Китая. Столь мощная регулятивная деятельность может препятствовать формированию новых компаний, тогда как фирмы, которые уже существуют – особенно небольшие – будут остерегаться делать инвестиции в будущем. По его словам, поэтому существует вероятность, что мир никогда не увидит рост производства Китая.

Этот потенциальный удар по перспективам роста Поднебесной создает новые экономические вызовы для Коммунистической партии Китая, на этой неделе празднует свое 100-летие. Китай – вторая экономика мира – также ведет борьбу со стремительно растущим долгом, старением нации и усилением неравенства.

Перспективы роста

Всемирный банк улучшил свой экономический прогноз для Китая на 2021. Финучреждение отметила, что важную роль в восстановлении страны сыграла эффективная борьба с пандемией коронавируса. Банк ожидает, что в этом году экономика Китая вырастет на 8,5%, что превышает предыдущий прогноз роста 8,1%. В прошлом году вторая экономика мира выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Китай стал единственной страной, которая зафиксировала рост экономики на фоне глобального распространения коронавируса.

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Кеннеди считает, что Китай будет зависеть от государственных инвестиций в течение следующего десятилетия. По его словам, несмотря на рост потребления, этот показатель все еще не вернулся к допандемичного уровня. Для увеличения потребления Китая нужно либерализировать часть своего сектора услуг, чтобы клиенты получили дополнительные способы расходования своих денег.

Власти Китая хочет уменьшить зависимость национальной экономики от долговых инвестиций. Многолетние усилия Пекина по уменьшению кредитного плеча поставила на паузу пандемия. В результате соотношение долга и ВВП Китая в третьем квартале достигло рекордного уровня – почти 290%.

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