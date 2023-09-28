Китай неочікувано підтримав Україну: усе завдяки кукурудзі

З'явилася інформація, що Китай купив в України великий обсяг кормової кукурудзи в останні два тижні. Про це повідомили трейдери в Азії та Європі. Більше про ключові моменти – далі у тексті.

Трейдери не змогли назвати конкретні обсяги зерна, які імпортує Китай. За оцінками деяких трейдерів з Європи, обсяги варіюються від 500 тисяч до 1 мільйона тонн.

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Китай купує кукурудзу в Україні

Цю інформацію також прокоментували анонімні джерела в українському уряді, підтвердивши дані про придбання кукурудзи Китаєм. Чиновник також нічого не сказав про обсяги, але заявив, що багато трейдерів уклали відповідні угоди. За його словами, це хороша тенденція.

Трейдер з Сінгапуру, який працює у великій міжнародній компанії, яка займається торгівлею зерном, повідомив про те, що китайські імпортери закупили від 10 до 12 партій української кукурудзи у форматі Panamax. Цей клас морських суден вміщає понад 60 тисяч тонн зерна. Терміни постачання – листопад – грудень. За його словами, на сьогодні Україна пропонує найдешевшу кукурудзу на ринку.

Наразі вважають, що Україна має значні обсяги цієї зернової культури для експорту. У 2023 році вдалося зібрати урожай утонн кукурудзи потенційно можуть направити на експорт.

Трейдери, які працюють у Європі, заявили, що один із наслідків угоди з Китаєм, – це можливість продавцям обирати маршрут доставки. Серед варіантів прямий маршрут з портів в Одеській області або румунські порти.

Українські аграрії повідомляють, що ціни на зерно на внутрішньому ринку впали на 40%. Головна причина – відсутність можливості займатися безперешкодним експортом. Нагадаємо, що Росія вийшла із зернової ініціативи ще влітку, та намагається де-факто організувати морську блокаду для України. З липня ключовим шляхом для українського зернового експорту стали Дунайські порти, але ворог уже кілька місяців обстрілює портову інфраструктуру.