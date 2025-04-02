Китай проти США: як Пекін готується до переговорів з Трампом
- Дональд Трамп планує оголосити нові тарифи, що можуть викликати глобальну торгову війну, а Китай готується до погіршення відносин з США.
- Китай вирішив обмежити інвестиції своїх компаній у США, щоб мати більше важелів для переговорів.
У середу, 2 квітня, увесь світ чекає на оголошення Дональдом Трампом нових тарифів, які можуть спровокувати глобальну торгову війну. Відомо, що Трамп вважає, що Китай – це головний конкурент США. Пекін також готується до погіршення відносин між країнами.
Китай проти інвестицій в США
Китай вживає заходів, аби отримати більше важелів впливу для потенційних переговорів з США. Офіційний Пекін ухвалив важливе рішення, яке стосується китайських компаній та їхніх інвестицій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Китай прагне обмежити інвестиції своїх компаній у США, за даними осіб, які обізнані з ситуацією. Нагадаємо, що саме адміністрація Дональда Трампа запровадила перші мита на імпортні товари від ключових торгових партнерів:
- Канади;
- Мексики;
- Китаю.
Цікаво! Видання Forbes оприлюднило рейтинг найбагатших людей світу в 2025 році. Серед них чимало мільярдерів з Китаю, який є другою економікою світу. Найбагатшою людиною Китаю є Чжан Їмін, який є співзасновником материнської компанії TikTok – ByteDance.
Також нагадаємо, що у 2024 році Китай зафіксував найбільший відтік прямих інвестицій в історії. Інвесторів турбували такі фактори: погіршення відносин з США, економічна невизначеність і зростанням конкуренції з боку інших країн.