Китай – це загроза для фондового ринку США

Фондовий ринок США став одним із головних бенефіціарів перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, йдеться про індекс S&P 500, до якого входять акції компаній з найбільшою капіталізацією на ринку, який досягнув нових максимумів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Перемога Трампа має свої плюси та мінуси для фондового ринку США. Серед переваг виділяють такі:

Потенційно великі можливості для зростання;

Ці можливості виникли завдяки ймовірному зниженню податків та послабленню регулювання.

Проте Волл-стріт має враховувати й потенційні ризики. Головний ринковий економіст Capital Economics Джон Хіггінс заявив, що найбільший ризик для індексу S&P 500 – це Китай. На його думку, йдеться про реакцію Пекіна на чергову торгову війну з Трампом.

Нагадаємо, що Трамп раніше заявляв про намір запровадити тарифи на імпортні товари з Китаю. Піднебесна може відповісти на цей крок агресивними заходами. Це можуть бути обмеження щодо продажу товарів американських компаній у своїй країні до порушення виробничої діяльності американських компаній.

На цьому фоні під тиском опиняться деякі з найважливіших американських компаній, які виробляють і продають свою продукцію в Китаї. Можна згадати про Apple і Tesla.

Водночас Хіггінс висловив думку, що такий результат малоймовірний, адже ескалація торгового протистояння може вдарити по економіці Китаю, яка в останні роки стикається із серйозними проблемами.