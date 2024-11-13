Інвестори втратили мільярди доларів через компанію Ілона Маска

Інвестори, які зробили ставку проти Tesla, зафіксували серйозні втрати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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За тиждень вони втратили 7,8 мільярда доларів. Інвестори, які продали акції Tesla, оговтуються від зростання акцій виробника електромобілів після виборів на 38%. Додають, що втрати інвесторів можуть зрости ще більше.

На початку тижня цінні папери Tesla подорожчали ще на 8%. Протягом дня ціна акцій досягнула пікового рівня з квітня 2022 року.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на ринку за ціною на рівні 335,40 долара за штуку. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 1,05 трильйона доларів, згідно з даними MarketsWatch. Нагадаємо, що після перемоги Трампа, Tesla повернула до елітного клубу компаній, вартість яких перевищує трильйон доларів. Це сталося вперше з весни 2022 року.