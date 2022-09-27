Потужні банки США переоцінюють ризики для бізнесу у Китаї: чому

Потужні світові фінансові компанії наразі проводять нову оцінку ризиків ведення бізнесу у Китаї. Що стало головною підставою для такого кроку – читайте далі.

Глобальні фінансові гіганти все ще переживають наслідки багатомільярдних збитків після виходу з росії. Тож ескалація геополітичної напруженості навколо Тайваню спонукала їх переоцінити ризики у Китаї.

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Новий сценарій для банків США через ситуацію з Тайванем

Кредитори, серед яких Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG, звернулися до своїх співробітників із запитом щодо перегляду планів на випадок непередбачених обставин за останні кілька місяців, щоб керувати ризиками.

Водночас глобальні страховики відмовляються від надання нових полісів для компаній, які інвестують у Китай і Тайвань, тоді як витрати на покриття політичних ризиків зросли більш ніж на 60% після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Американський долар не просто продовжує зміцнювати позиції на валютному ринку, але й встановив новий рекорд за понад 20 років. На торгах у понеділок долар підштовхнуло вгору падіння фунта та євро.

За словами професора Бостонського університету Марка Вільямса, наразі існують ризики можливих санкцій США, а також ймовірність того, що у відповідь Китай піде на обмеження потоків капіталу. Тож війна санкцій може істотно збільшити витрати на бізнес та змусить американські банки переоцінити свої стратегії стосовно Піднебесної.

Стрімке зростання температури риторики між США та Китаєм щодо Тайваню викликало занепокоєння у компаній, оскільки всього через кілька місяців після того, як агресія росії змусила їх покинути цей ринок та припинити обслуговувати надбагатих клієнтів.

Крім того, минулого тижня американські законодавці посилили тиск на банки з метою отримання відповіді на питання, чи вийдуть вони з китайського ринку у разі вторгнення на Тайвань.

Експерти на умовах анонімності повідомили, що оцінюють ризик збройного конфлікту в Північній Азії як низький. Натомість вони вважають, що запровадження двосторонніх санкцій між Вашингтоном та Китаєм – це досить реальний сценарій, який може сильно вдарити по потоках фінансів та торгівлі у світі.

Додають, що будь-яке виведення коштів з Китаю стане вкрай болючим кроком для компаній з Волл-стріт. Річ у тому, за останні роки вони інвестували мільярди доларів у Піднебесну. Для прикладу на кінець 2021 року, найбільші банки США вклали у китайські банки приблизно 57 мільярдів доларів.