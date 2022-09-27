Мощные банки США переоценивают риски для бизнеса в Китае: почему

Мощные мировые финансовые компании проводят новую оценку рисков ведения бизнеса в Китае. Что явилось главным основанием для такого шага – читайте дальше.

Глобальные финансовые гиганты все еще переживают последствия многомиллиардного ущерба после выхода из россии. Так что эскалация геополитической напряженности вокруг Тайваня побудила их переоценить риски в Китае.

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Новый сценарий для банков США из-за ситуации с Тайванем

Кредиторы, в числе которых Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG обратились к своим сотрудникам с запросом относительно пересмотра планов на случай непредвиденных обстоятельств за последние несколько месяцев для управления рисками.

В то же время глобальные страховщики отказываются от предоставления новых полисов для компаний, инвестирующих в Китай и Тайвань, в то время как расходы на покрытие политических рисков выросли более чем на 60% после полномасштабного вторжения России в Украину.

Американский доллар не просто продолжает укреплять позиции на валютном рынке, но и установил новый рекорд более чем за 20 лет. На торгах в понедельник доллар подтолкнуло вверх падение фунта и евро.

По словам профессора Бостонского университета Марка Уильямса, сейчас существуют риски возможных санкций США, а также вероятность того, что Китай ответит на ограничение потоков капитала. Так что война санкций может существенно увеличить расходы на бизнес и заставит американские банки переоценить свои стратегии по отношению к Поднебесной.

Стремительный рост температуры риторики между США и Китаем по поводу Тайваня вызвал обеспокоенность у компаний, поскольку всего через несколько месяцев после того, как агрессия России заставила их покинуть этот рынок и прекратить обслуживать сверхбогатых клиентов.

Кроме того, на прошлой неделе американские законодатели усилили давление на банки с целью получения ответа на вопрос, выйдут ли они с китайского рынка в случае вторжения на Тайвань.

Эксперты на условиях анонимности сообщили, что оценивают риск вооруженного конфликта в Северной Азии как низкий. Они считают, что введение двусторонних санкций между Вашингтоном и Китаем – это достаточно реальный сценарий, который может сильно ударить по потокам финансов и торговли в мире.

Добавляют, что любой вывод средств из Китая станет крайне болезненным шагом для компаний из Уолл-стрит. Дело в том, что за последние годы они инвестировали миллиарды долларов в Поднебесную. Для примера на конец 2021 года, крупнейшие банки США вложили в китайские банки примерно 57 миллиардов долларов .