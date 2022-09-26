На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,04 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,75%. Індекс почав день на рівні 113,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник зростав до 114,53. Ценовий піковий рівень;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,05, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,76%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
за останній місяць цей показник виріс на 4,80%;
за 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,73%;
від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,84%;
загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 22,31%.