Китай скорочує імпорт товарів з США: як це впливає на відносини між могутніми державами

Загальний імпорт товарів у Китай виріс до 51,1%. Це пікова позначка за останні 10 років. Натомість ситуація з американськими товарами є діаметрально протилежною. Цікаво, що експорт китайських товарів у США виріс.

У травні Піднебесна заплатила Штатам за товари 13,11 мільярда доларів, тоді як місяцем раніше ця сума становила 13,94 мільярда доларів. Це найнижчий показник з жовтня минулого року.

Варте уваги "Відродження" економіки США: які активи допоможуть інвесторам зірвати куш

Китай купує менше американських товарів

У результаті позитивне сальдо торгового балансу Китаю з США зросло до 31,78 мільярда доларів у травні. Для порівняння у квітні цей показник дорівнював 28,11 мільярда доларів. Зростання продовжується попри зусилля експрезидента США Дональда Трампа.

Експорт Китаю в США у травні суттєво виріс – додоларів. У квітні Штати придбали китайських товарів надоларів. Проте, річні темпи зростання впали з 31% у квітні до 21% в останній місяць весни.

Попри напружені відносини, США все ще залишаються одним з найбільших торгових партнерів Китаю. Інститут міжнародної економіки Петерсона інформує, що Пекін все ще не виконує у повному обсязі свої зобов'язання відповідно до угоди про закупівлю більшої кількості американських товарів. Протягом останніх 14 днів очільниця Мінфіну США Джанет Єллен та глава Офісу торгового представника США Кетрін Тая окремо говорили з віцепрем'єром Китаю Лю Хе вперше після перемоги на президентських виборах Джозефа Байдена.