Общий импорт товаров в Китай вырос до 51,1%. Это пиковая отметка за последние 10 лет. Зато ситуация с американскими товарами является диаметрально противоположной. Интересно, что экспорт китайских товаров в США вырос.

В мае Поднебесная заплатила Штатам за товары 13,11 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 13,94 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель с октября прошлого года.

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Китай покупает меньше американских товаров

В результате положительное сальдо торгового баланса Китая с США возросло до 31,78 миллиарда долларов в мае. Для сравнения в апреле этот показатель равнялся 28,11 миллиарда долларов. Рост продолжается несмотря на усилия бывшего президента США Дональда Трампа.

Экспорт Китая в США в мае существенно вырос – додолларов. В апреле Штаты приобрели китайских товаров надолларов. Однако, годовые темпы роста упали с 31% в апреле до 21% в последний месяц весны.

Несмотря на напряженные отношения, США все еще остаются одним из крупнейших торговых партнеров Китая. Институт международной экономики Петерсона информирует, что Пекин все еще не выполняет в полном объеме свои обязательства в соответствии с соглашением о закупке большего количества американских товаров. В течение последних 14 дней руководительница Минфина США Джанет Йеллен и глава Офиса торгового представителя США Кэтрин Тая отдельно говорили с вице-премьером Китая Лю Хэ впервые после победы на президентских выборах Джозефа Байдена.