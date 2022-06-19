Цього місяця офіційні представники енергетичного сектору Катару зустрілися із представниками китайських компаній у Сінгапурі. Ця угода може стати першим досвідом співпраці Китаю та Катару у цій сфері.

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Китай та Катар ведуть переговори щодо зрідженого газу

Державні компанії Китаю – China National Petroleum та Sinopec ведуть переговори про вкладення 30 мільярдів доларів у катарський проєкт щодо зрідженого природного газу. Китайські компанії націлені на довгострокові контракти у контексті цього масштабного проєкту Катару – North Field East.

На сьогодні Китай є найбільшим імпортером зрідженого природного газу. Тож дві державні компанії з Піднебесної планують вкласти 5% акцій у дві окремі установки зрідження газу з чотирьох, які зараз створюють.

За даними Bloomberg, у катарському проєкті також зацікавлені китайські корпорації Cnooc та Beijing Gas Group. У США також зацікавилися проєктом Катару. Йдеться про ExxonMobil та ConocoPhillips, які мають на меті придбати там частки.

Енергетична безпека під загрозою

Глобальні енергетичні ринки після повномасштабного нападу Росії на Україну пережили масштабне потрясіння і це ще не кінець. Тож, угода з Катаром може допомогти Китаю захистити себе від волатильності у цьому секторів.

Спотові ціни на газ в Азії та Європі останнім часом різко злетіли. Зокрема, у Європі планують відмовитися від російської сировини, яку вони отримують через трубопроводи.

Тоді як у російському "Газпромі" минулого тижня заявили, що вони скоротять постачання природного газу до Німеччини на 40% та інших частин Європи через "Північний потік". Додамо, що Німеччина – це одна з країн, яка найбільше залежить від сировини з держави-агресорки.

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