Згідно з даними прокуратури Ченду, криптобанк працював з січня 2021 року. Його філії функціонували у 26 провінціях країни.

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У Китаї викрили підпільний криптобанк

Китайська влада заявляє, що підпільний криптобанк надавав фінансові послуги групам контрабандистів та особам, які прагнули вивести гроші до інших юрисдикцій завдяки цифровим монетам.

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Додають, що організація використовувала для проведення операцій стейблкойн USDT, аби мати можливість уникати валютного нагляду. За даними слідства, банк встиг провести операції на 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів). Зокрема, повідомляють про такі операції у банку:

Переказ коштів за кордон;

Обмін іноземних валют для контрабанди лікарських препаратів та косметики;

Купівля активів в інших юрисдикціях;

Допомога китайським компаніям уникати сплати податків.

У результаті правоохоронці заарештували кілька сотень людей. Серед них – організатори підпільного криптобанку. Також вони вилучили банківські картки, інші платіжні інструменти, заморожено кошти на десятки мільйонів доларів.