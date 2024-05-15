На сьогодні у Німеччині заморозили російських активів на 3,95 мільярда євро (4,28 мільярда доларів). Йдеться як про активи фізичних та юридичних осіб, так і закордонні активи російського центробанку.

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Як змінилася сума за рік

Оцінка цих активів періодично змінюється. Для прикладу, у березні 2023 року Міністерство фінансів Німеччини оцінювало заморожені активи росіян у 5,25 мільярда доларів. У червні того ж року уже у відомстві назвали суму у розмірі 5,22 мільярда євро.