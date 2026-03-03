Китай тисне на Іран: усе заради газу

Стало відомо, що Китай тисне на іранських чиновників. Пекін вимагає, аби Іран уникав дій, що можуть порушити експорт енергоносіїв. Зокрема, катарського газу.

Чому Китай тисне на Іран?

Йдеться саме про енергоносії, які доставляються через Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Наразі саме Китай купує більшу частину нафти з Ірану.

Значне занепокоєння виникає через ситуацію в Катарі. Нагадаємо, вчора Іран уразив надважливе катарське підприємство Рас-Танура. В результаті чого, Катар був вимушений зупинити виробництво на цьому експортному об'єкті ЗПГ, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що наразі рух через Ормузьку протоку, фактично, припинився. Це стало наслідком протистояння США, Ізраїля та Ірану.

Окрім того, що Китай просить не блокувати вказаний шлях, він також вимагає уникати ударів по експортних центрах. Наприклад, Катару.

Зверніть увагу! Катар постачає 30% СПГ Китаю.

Китай досі зробив лише обмежену кількість публічних заяв щодо Ірану, а міністр закордонних справ Ван І заявив своєму колезі Аббасу Арагчі в понеділок, що хоча Пекін підтримує зусилля щодо захисту національної безпеки, Тегеран повинен звернути увагу на "розумні занепокоєння" своїх сусідів,

– вказує видання.

