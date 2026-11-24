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Скільки російської нафти купують Китай та Індія

У 2026 році морські постачання сировини країни-агресорки до двох найбільших азійських покупців можуть сягнути рекордних показників. Агентство Reuters із посиланням на дані Vortexa Analytics пише, що від початку року до середини листопада їхній середній обсяг становив 3,4 мільйона барелів на добу – приблизно на 530 тисяч більше, аніж за аналогічний період торік.

До слова, ця статистика також враховує казахстанське "чорне золото", яке транспортують через російські порти. Однак загалом, за оцінками галузевих джерел, на Пекін і Нью-Делі припадає понад 80% експорту російської сирої нафти.

Зростанню закупівель сприяли перебої з відвантаженнями з Близького Сходу через війну з Іраном, а також тимчасові послаблення американських санкцій. Водночас українські удари по НПЗ обмежили можливості перероблення ресурсу всередині країни-агресорки, що теж сприяло збільшенню відправлень за кордон.

Цікаво! За прогнозом Міністерства економічного розвитку Росії, у 2026 році її нафтовий експорт зросте на 6% – до 244,7 мільйона тонн, або приблизно 4,9 мільйона барелів на добу.

До двох найбільших азійських покупців надходить усе більше російської сировини:

Китай наростив обсяги на 17% – до 2,34 мільйона барелів на добу, витративши на це 59,6 мільярда доларів (частка Москви в забезпеченні його нафтових потреб сягнула близько 25%);

Індія збільшила відповідний показник приблизно на 10% – до 1,87 мільйона барелів на добу (тож Росія забезпечила близько 38% "чорного золота", придбаного Нью-Делі за кордоном).

Як змінювалися обсяги морських постачань російської нафти до Китаю та Індії у 2022 – 2026 роках / Інфографіка Bloomberg

Що може змінитися в прийдешньому 2027 році

Попри нинішні рекордні показники, трейдери та аналітики очікують послаблення інтересу до російської нафти вже наступного року. Основною передумовою стане відновлення стабільного судноплавства на Близькому Сході, що дозволить країнам цього регіону повернути втрачені позиції на азійському ринку.

Зокрема, керівниця китайського напряму в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Міхаль Мейдан вважає, що Пекін перегляне свою політику через надмірну концентрацію закупівель в одного продавця. До того ж сировина з Росії вже втратила колишню цінову привабливість: нині її реалізують із більшою надбавкою до еталонної Brent, аніж близькосхідні сорти, тому невеликим незалежним НПЗ Китаю такі пропозиції стають невигідними. Ба більше, підприємства вже віддають перевагу бразильській продукції.

Схожі прогнози озвучують представники індійських компаній. Якщо ситуація в Перській затоці нормалізується, у 2027 році обсяги торгівлі з Москвою можуть повернутися до довоєнного рівня, однак визначальним чинником залишатиметься вартість бареля.