Росія продає майже 90% своєї нафти лише до двох країн, – Reuters

Європа була одним із головних ринків збуту для російської нафти, проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація суттєво змінилася. Куди тепер агресор продає свою сировину – далі у тексті.

На жаль, не всі держави ухвалили рішення про відмову від російських енергоресурсів після початку повномасштабної агресії проти України. Важливими партерами для Росії стали Китай та Індія.

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Куди Росія продає більшість своєї нафти

За словами віцепрем'єра Росії Олександр Новак, у 2023 році майже всю нафту Росія експортувала в Китай та Індію. Йдеться приблизно про 90% від загального експорту сировини. Він додав, що Росії нібито успішно вдається обходити нафтові санкційні обмеження Заходу.

З 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив часткове нафтове ембарго на російську нафту. Того ж дня почала діяти цінова стеля, яку країни G7 встановили на рівні. Зокрема, у вересні 2023 року в Мінфіні США заявили, що цінова стеля на російську нафту працює , оскільки Москва втрачає доходи.

Новак також заявив, що тепер на Європу припадає лише 4 – 5% експорту російської нафти. Раніше ця частка становила від 40% до 45%. Тоді як Китай купує орієнтовно 40% – 45% російської сировини та став одним із головних партнерів Москви. Щодо Індії, то частка нафтового імпорту до цієї країни за останні два роки досягла 40%. За словами Новака, раніше поставок до Індії майже не було.

Нагадаємо, що колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, як Росія втрачає ринок нафти та газу Європи та про ефективність санкцій проти офіційної Москви.