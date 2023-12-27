Россия продает почти 90% своей нефти только в две страны, – Reuters

Европа была одним из главных рынков сбыта для российской нефти, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация существенно изменилась. Куда теперь агрессор продает свое сырье дальше в тексте.

К сожалению, не все государства приняли решение об отказе от российских энергоресурсов после начала полномасштабной агрессии против Украины. Важными партерами России стали Китай и Индия.

Достойно внимания Подготовьтесь к 2024 году на выгодных условиях: как совершить финансовый рывок

Куда Россия продает большинство своей нефти

По словам вице-премьера России Александр Новак, в 2023 году почти всю нефть Россия экспортировала в Китай и Индию. Речь идет примерно о 90% общего экспорта сырья. Он добавил, что России вроде бы успешно удается обходить нефтяные санкционные ограничения Запада.

С 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел частичное нефтяное эмбарго на российскую нефть. В тот же день начал действовать ценовой потолок, который страны G7 установили на уровне. В частности, в сентябре 2023 года в Минфине США заявили, что ценовой потолок на российскую нефть работает , поскольку Москва теряет доходы

Новак также заявил, что теперь на Европу приходится всего 4-5% экспорта российской нефти. Ранее эта доля составляла от 40 до 45%. В то время как Китай покупает ориентировочно 40% – 45% российского сырья и стал одним из главных партнеров Москвы. Что касается Индии, то доля нефтяного импорта в эту страну за последние два года достигла 40%. По словам Новака, раньше поставок в Индию почти не было.

Напомним, что бывший глава "Нефтегаза" Андрей Коболев в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал о том, как Россия теряет рынок нефти и газа Европы и об эффективности санкций против официальной Москвы.