Колапс долара можливий: яка валюта може зайняти його місце у світі

Економічна міць Китай зростає шаленими темпами. На фоні цього Піднебесна прагне зробити так, щоб юань замінив долар США в якості головної світової валюти. Які будуть наслідки – читайте далі.

Таким чином, офіційний Пекін зможе отримати більше контролю над власною економікою. Більшість інституційних інвесторів вважають, що лідерство юаня це лише питання часу.

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Плани Китаю

Китай докладає максимуму зусиль для того, щоб юань став головною резервною валютою світу. Попри те, що національна валюта Піднебесної має статус резервної, однак вона ніяк не може витіснити долар США з п'єдесталу. Зміна лідера на валютному ринку можлива за наступних умов:

Центробанки країн світу зберігатимуть у валютних резервах не менше 700 мільярдів доларів в юанях,

Народний Банк Китаю дозволить вільну торгівлю юанем і послабить прив'язку до долара США,

НБК відкрито інформуватиме про подальші плани щодо юаня,

Фінансові ринки Китаю стануть прозорими,

Грошово-кредитна політика Китайської Народної Республіки буде сприймається як стабільна,

Юань здобуде репутацію стабільного долара США, яка підкріплюється величезним розміром і ліквідністю казначейських облігацій США.

Юань торгується на зовнішніх ринках

Лідери Китаю вирішили піти шляхом спрощення торгівлі юанем на валютних ринках. У цій ситуації існує ризик створення більш відкритих фінансових та політичних систем. З 2015 року Китай підтримує Центр торгівлі юанями для Північної і Південної Америки. Такий крок в рази спрощує процес проведення операцій з юанем для північноамериканських компаній в канадських банках. Аналогічні торговельні центри були відкриті у Сінгапурі та Лондоні.

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг очолює Робочу групу з питань торгівлі та клірингу юанів США. Він також займається створенням торгового центру юаня в Сполучених Штатах Америки. Такий центр знизив би витрати для американських компаній, які співпрацюють з Китаєм. Фінансові компанії США отримали б змогу пропонувати хеджування в юанях та інші похідні інструменти.

У 2016 році США отримали квоту від Китаю у розмірі 250 мільярдів юанів, що еквівалентно 38 мільярдам доларів, у контексті китайської програми для кваліфікованих іноземних інституційних інвесторів.

Чи зможе юань замінити долар

Потужна економіка США є символом стабільності. Прозорість фінансових ринків США, стабільність грошово-кредитної політики та активна торгівля сприяють зміцненню долара на валютному ринку.

Очільник японської фінансової компанії Nomura Стюарт Оклі, у 2013 році заявив, що Китай має 4 – 5 трильйонів доларів нерозподілених резервів центрального банку, і вони можуть бути в юанях. На фоні лібералізації Китаю у контексті фінансових ринків апетит центробанків до володіння цією валютою буде лише зростати.

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Чи є амбіції Китаю настільки потужними, щоб обвалити долар США? Найімовірніше, ні. Навпаки, прогнозують, що це буде довгий процес, який призведе до падіння долара, а не до колапсу. Піднебесна отримає низку переваг, якщо юань стане головною резервною валютою світу. Зокрема, йдеться про такі аспекти: