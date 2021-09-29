На тлі наближення зими у поєднанні з рекордно високими цінами на газ, країни почали боротися за вугілля. У центрі цієї сутички знаходиться Китай з обмеженими запасами сировини та рекордно високим попитом.

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Як виглядає ситуація в Китаї

Китай планує збільшити обсяги закупівлі вугілля за будь-яку ціну задля того, щоб уникнути проблем з опаленням та виробництвом електроенергії взимку. Хоча 90% вугілля, необхідного для країни, видобувають на локальному рівні, однак швидко збільшити місцеве виробництво досить складно.

Ще кілька місяців покупці з Піднебесною тримались осторонь від спотового ринку та скаржилися на високі ціни. Тоді трейдери говорили, що Китай зможе пережити зиму завдяки внутрішнім запасам. Зараз вони по-іншому дивляться на ситуацію, оскільки оператори електростанцій закликають трейдерів та імпортерів привозити закордонні вантажі.

Спотовий ринок Це державний фінансовий ринок, на якому фінансові інструменти або товари торгуються для негайної доставки.

Європейське вугілля подорожчало до 13-річного максимуму, тоді як сировина в Австралії за минулий рік зросла в ціні більше ніж втричі до рекордного рівня з 2008 року. Крім того, вартість ф'ючерсів на китайське енергетичне вугілля зросла на 3,6%, встановивши денний рекорд третю сесію поспіль. Фінансовий конгломерат Morgan Stanley наголосив на тому, що зростання попиту на вугілля призвело до різкого стрибка цін у сезонно слабкий період. Інші фактори впливу

Ще один фактор впливу – це Індія, де теж зафіксували критичну нестачу вугілля. Більшості місцевих компаній сировини вистачить не більше ніж на тиждень. Тож, попит на вугілля з-за кордону в Індії зростає, що послабить і так нестабільний ринок. Погіршення відносин між Китаєм та Австралією призвело до тимчасового дефіциту вугілля на ринку, адже остання була головним поставником вугілля для Піднебесної. Після цього Пекін почав імпортувати сировину з:

Південної Азії,

США,

Європи,

Південної Африки.

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Натомість країни Заходу намагаються отримати вантажі з Азії. Східна Європа навіть почала купувати вугілля з Австралії, що свідчить про справді великий попит. У Європі також очікують нову хвилю попиту. Для цього є кілька причин:

наближення зими;

планове закриття ядерних реакторів;

рекордні ціни на газ;

зменшення обсягів відновлюваної енергії.

Скорочення обсягів постачання вугілля на світовому рівні теж ускладнює ситуацію. Річ у тому, що основні виробники – Колумбія та Індонезія – протягом останнього часу боролися з потужними дощами, деякі шахти закрили через пандемію. До того ж інвестування цього сектору практично припинилося на фоні боротьби з кліматичними змінами.