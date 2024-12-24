Китай встановив новий рекорд, рятуючи свою економіку: який план має Пекін

Китай продовжує програму з підтримки своєї економіки. На цьому шляху Пекін встановив новий рекорд.

Китай випустив облігації для порятунку своєї економіки

Китайська влада ухвалила рішення про випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій у 2025 році. Цінні папери оцінили в 411 мільярдів доларів або 3 трильйони юанів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Додамо, що офіційний Пекін активно посилює фіскальні стимули для підтримки своєї економіки. Новий план випуску державних облігацій на 2025 року майже втричі перевищує обсяг у 1 трильйон юанів, який випустили в 2024 році.

Таким чином, Китай готується до підвищення тарифів на імпорт з боку США. Саме це обіцяє зробити Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня. Тож Пекін має на меті мінімізувати ці ризики, стимулюючи попит на внутрішньому ринку.

До того ж Китай прагне у 2025 році досягти економічного зростання на рівні 5% і збільшити дефіцит бюджету до рекордних 4% ВВП.