Китай выпустил облигации для спасения своей экономики

Китайские власти приняли решение о выпуске рекордного количества специальных казначейских облигаций в 2025 году. Ценные бумаги оценили в 411 миллиардов долларов или 3 триллиона юаней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Добавим, что официальный Пекин активно усиливает фискальные стимулы для поддержки своей экономики. Новый план выпуска государственных облигаций на 2025 год почти втрое превышает объем в 1 триллион юаней, который выпустили в 2024 году.

Таким образом, Китай готовится к повышению тарифов на импорт со стороны США. Именно это обещает сделать Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января. Поэтому Пекин имеет целью минимизировать эти риски, стимулируя спрос на внутреннем рынке.

К тому же Китай стремится в 2025 году достичь экономического роста на уровне 5% и увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП.