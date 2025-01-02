Китайські акції зафіксували найгірший спад з 2016 року

Світові біржі відновлюють торги після свят. Це стосується й Китаю, на фондовому ринку якого фіксують перші втрати. Ба більше, китайські акції фіксують найгірший початок року з 2016 року.

Китайські акції падають в ціні у перший день торгів у 2025 році

Китай почав 2025 рік на фондовому ринку в "червоній" зоні. Ключові індекси на Шанхайській, Шеньчженьській та Гонконзькій фондових біржах фіксують втрати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема, індекс CSI 300 під час торгів 2 січня впав на 2,9%, що стало найстрімкішим падінням у перший день торгів з 2016 року. Індекс Hang Seng втратив під час торгів 1,96%, тоді як Індекс Hang Seng China Enterprises Index – понад 3%.

Додають, що китайські акції знецінюються через економічні проблеми, з якими все ще стикається країна. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що планує сприяти економічному зростанню.

Актуальні показники китайських індексів:

Індекс CSI, який включає акції компанії на Шанхайській та Шеньчженьській біржах, коливається на рівні 3 820,40 пункти, за даними Google Фінанси.

Індекс Hang Seng наразі торгується на рівні 19 623,32 пункту.

Індекс Hang Seng China Enterprises Index на цю мить торгується на рівні 7 090,56 пункту.

До теми! Варто додати, що у 2024 році китайські акції вперше за 4 роки зафіксували річний приріст. При цьому в останню торгову сесію минулого року індекс CSI 300 різко обвалився.

На фондовий ринок Китаю тисне відразу декілька факторів. Серед них такі: