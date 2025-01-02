Курс долара на сьогодні

У четвер, 2 січня 2025 року, долар США фіксує досить хиткі позиції на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що американська валюта за минулий рік суттєво подорожчала щодо кошика з 6 інших грошових одиниць.

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Наразі на ринку очікують, що високі процентні ставки у США можуть утримувати протягом довшого періоду, що сприяє подорожчанню долара. Крім того, увага на початку року буде прикута до нової адміністрації Дональда Трампа та її політиці, яка, як очікується, може спровокувати новий сплеск інфляції. Це підтримає дохідність державних облігацій США та підвищить попит на долар.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,58;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США коливався на рівні 108,27, втративши 0,20%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,27 до 108,56. Це означає, що долар торгується поблизу пікового рівня за 52 тижні.

До теми! Загалом за 2024 рік долар подорожчав на 7%.

Курс євро зріс на 0,11% щодо долара США під час сьогоднішніх торгів. Тоді як за минулий рік єдина валюта Єврозони втратила в ціні понад 6%. Крім того, минулого року британський фунт впав на 1,7%. Проте фунт стерлінгів став найкращою валютою G10 стосовно долара в 2024 році. Одна з головних причин – це те, що британська економіка трималася краще, ніж очікували.