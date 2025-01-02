Китайские акции зафиксировали худший спад с 2016 года

Мировые биржи возобновляют торги после праздников. Это касается и Китая, на фондовом рынке которого фиксируют первые потери. Более того, китайские акции фиксируют худшее начало года с 2016 года.

Китайские акции падают в цене в первый день торгов в 2025 году

Китай начал 2025 год на фондовом рынке в "красной" зоне. Ключевые индексы на Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах фиксируют потери. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности, индекс CSI 300 во время торгов 2 января упал на 2,9%, что стало самым стремительным падением в первый день торгов с 2016 года. Индекс Hang Seng потерял во время торгов 1,96%, тогда как Индекс Hang Seng China Enterprises Index – более 3%.

Добавляют, что китайские акции обесцениваются из-за экономических проблем, с которыми все еще сталкивается страна. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует способствовать экономическому росту.

Актуальные показатели китайских индексов:

Индекс CSI, который включает акции компании на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, колеблется на уровне 3 820,40 пунктов, по данным Google Финансы.

Индекс Hang Seng сейчас торгуется на уровне 19 623,32 пункта.

Индекс Hang Seng China Enterprises Index на данный момент торгуется на уровне 7 090,56 пункта.

К теме! Стоит добавить, что в 2024 году китайские акции впервые за 4 года зафиксировали годовой прирост. При этом в последнюю торговую сессию прошлого года индекс CSI 300 резко обвалился.

На фондовый рынок Китая давит сразу несколько факторов. Среди них следующие: