Китай будує країну "загального процвітання": чи призведе це до боротьби з мільярдерами

Китай прагне стати країною "загального процвітання". У зв'язку з цим багато, хто остерігався, що ця кампанія перетвориться у боротьбу з багатіями. І ось, нарешті, у Піднебесній розповіли більше деталей про плани Пекіна.

Глава Китайської Народної Республіки (КНР) має на меті боротися з проблемою нерівності у другій за величиною економіці світу. Однак, у Комуністичній партії Китаю наголосили, що це не означає "вбивство багатих, щоб допомогти бідним".

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Китай будує країну "загального процвітання"

Представник Центральної фінансово-економічної комісії Хань Веньсю заявив, що Китаю варто остерігатися "пастки фінансового добробуту". За його словами, ті кому вдалося розбагатіти варто допомагати тим, хто "відстає", таким чином заохочуючи їхню важку працю.

Ми не можемо чекати допомоги, покладатися на інших або просити про допомогу. Ми не можемо підтримувати бездіяльність,

– додав китайський чиновник.

Інвестори були вражені низкою заходів, включаючи розправу над кількома галузями промисловості. Зокрема, йдеться про:

посилення антимонопольних правил,

захист даних,

стримування тиску на вартість життя.

Карбування мільярдерів та рух тан пін

Реформи, які були проведені 40 років тому, стали потужним імпульсом для розвитку ринкової економіки в Китаї. Відповідно, місцеві підприємці змогли накопичити особисте багатство. Тож, у соціалістичній країні почали активно карбуватися мільярдери. Пекін навіть випередив Нью-Йорк за кількістю багатіїв з рейтингу Forbes. Проте, з іншою сторони це призвело до розширення прірви економічної нерівності, особливо між міськими та сільськими районами.

Зростання вартості життя у китайських містах – це одна з вагомих причин різкого зменшення народжуваності в країні. Це навіть спонукало Китай, де протягом багатьох років зберігалася політика "одна сім'я – одна дитина", дозволити сім'ям мати більше дітей. Сповільнення темпів економічного зростання та наджорстка конкуренція теж призвели до того, що певна частина молоді займає пасивну позицію, відому як рух тан пін.

Що відомо про громадський рух тан пін Це форма протесту в Китаї, який проводять деякі молоді люди проти суспільного тиску за важку роботу чи навіть надмірну роботу. Замість цього вони готові "лягти на ноги і побороти побиття" через більш байдуже ставлення до життя.

Реакція бізнесу

У Китаї підмітили, що законний дохід повинен бути захищений, однак необхідно "раціонально регулювати надмірно високі" прибутки. Великі корпорації з відповідним рівнем доходів будуть заохочувати більше вкладати у розвиток життя суспільства. Працівник Центральної фінансово-економічної комісії зауважив, що благодійні пориви багатіїв, які носитимуть добровільний характер, планують підтримувати й завдяки податковій політиці.

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Кілька китайських техгігантів нещодавно повідомили про значні внески та підтримку кампаній з надання допомоги в країні. Наприклад, корпорація Tencent Holdings заявила, що у серпні витратить 50 мільярдів юанів (7,71 мільярда доларів) на розвиток "загального процвітання". Провідна економіста ING по Китаю Ірис Панг додала, що більші корпорації мають у планах не лише збільшувати розміри своїх пожертв, але й створювати фонди соціальної відповідальності.