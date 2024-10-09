Масштабний обвал на біржі в Китаї

Акції китайських компаній зафіксували найбільший обвал з 2020 року. Для прикладу Індекс CSI 300 втратив 7,1% під час торгів, за даними Bloomberg.

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По факту цей індекс зазнав першої втрати за 11 днів. Крім того, індекс китайських акцій, які торгуються на Гонконзький фондовій біржі, також суттєво ослаб. Варто враховувати, що днем раніше цей індикатор також втратив 10% на ринку.

До теми! В останні кілька тижнів акції китайських компаній демонстрували впевнене зростання на тлі низки політичних заяв, спрямованих на підтримку економіки. Проте ентузіазм на ринку поступово спадає, оскільки на критично важливій політичній зустрічі, яка пройшла 8 жовтня, не заявили про будь-які наступні серйозні ініціативи.

Головна причина обвалу на фондовому ринку – це поведінка трейдерів. Річ у тому, що трейдери втратили терпіння щодо темпів заходів із стимулювання економіки Китаю, які запровадила влада. Все частіше стратеги та очільники фондів заявляють, що влада Китаю має підкріпити свої обіцянки щодо витрат реальними грошима.

Водночас є експерти, які застерігають, що ралі зайшло надто далеко і надто швидко після того, як основні індекси зросли більш ніж на 30% всього за кілька днів.