Китайський гігант Alibaba здобув нову перемогу, а в США є серйозна загроза: що відбувається

Китайський гігант Alibaba нарешті отримала важливе схвалення від Гонконзької фондової біржі. Що про це відомо та про історію компанії на фондових ринках – читайте далі.

Гонконзька фондова біржа в понеділок визнала заявку Alibaba на переведення акцій, що торгуються на місцевому ринку, у первинний лістинг із поточного вторинного статусу.

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Новий успіх Alibaba

Очікують, що це рішення вступить в дію до кінця 2022 року. Тож інвестори з материкового Китаю теж зможуть напряму торгувати акціями Alibaba. Після цих новин акції китайської компанії ненадовго зросли на 2% на торгах у Гонконзі у вівторок.

Ми очікуємо, що первинна конверсія дозволить нам розширити базу інвесторів і сприяти додатковій ліквідності, і, зокрема, розширити доступ до китайських та інших інвесторів з Азії,

– йдеться в заяві Alibaba.

Додамо, що у грудні 2021 року акції компанії акції впали в ціні на той момент до історичного мінімуму. Це сталося на фоні занепокоєння щодо майбутніх перспектив корпорації.

Що відомо про історію Alibaba на фондових ринках

У 2014 році китайська компанія провела лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі, який оцінили як наймасштабніший в історії на той момент. Приблизно три роки тому, техгігант провів вторинний лістинг на біржі у Гонконзі, таким чином залучаючи інвесторів ближче додому.

Минулого місяця компанія Alibaba використала на свою користь недавню зміну правил у Гонконзі та подала запит щодо подвійного первинного лістингу. Водночас у США минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж додала Alibaba до переліку китайських компаній, які торгуються на американському ринку і яким загрожує виведення з ринку. Це може статися, якщо компанії з Піднебесної не зможуть виконати умови щодо аудиту протягом 3 років.

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В Alibaba заявили, що вони прагнуть співпрацювати з регуляторами задля того, аби зберегти лістинги й в Гонконгу, і в Нью-Йорку. На момент створення цього матеріалу, акції Alibaba у США коливають на рівні 91,43 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанія становить 247,6 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Тоді як на біржі у Гонконзі зафіксували наступні показники компанії на ринку:

ціна акції зупинилася на рівні 89,60 гонконзьких долара за штуку, згідно з Google Finance;

за штуку, згідно з Google Finance; ринкова капіталізація дорівнює 1,99 трильйона гонконзьких доларів.

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